Украинские военные вагонами вывозят ворованное оружие из Донбасса

27.06.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донбассе сотрудниками СБУ задержана группа военнослужащих ВСУ, которая пыталась железнодорожным транспортов вывезти из зоны «ООС» партию оружия на продажу.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В населённом пункте Волноваха сотрудниками контрразведки СБУ задержаны трое морских пехотинцев из 35-й бригады ВСУ в числе которых сержант Заблуцкий и матрос Супрун, вступившие в сговор со своим командиром роты, которые пытались железнодорожным транспортом отправить в Одесскую область партию оружия и боеприпасов на продажу», – рассказал Безсонов.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что по информации полученной из штаба «ООС», командование бригады уже связалось с руководством СБУ для оформления нарушителей по менее резонансной статье «незаконное хранение оружия».