Украинские военные, включая морпехов, начинают складывать оружие

25.02.2022  12:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Еще 185 украинских военных сдались в ходе спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.

Об этом заявил руководитель департамента информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще 185 украинских военных сдались в ходе спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. Об...

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«В ходе боевых действий на Донбассе сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также, одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», – сказал Конашенков.

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