Украинские военные вместе с НАТО отрабатывают зачистку неподконтрольных территорий

30.09.2021 11:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские и американские военные в рамках совместных учений «Rapid Trident — 2021», которые проходят во Львовской области, отработали наступление на позиции условного противника с применением артиллерии и авиации.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях также были задействованы военные из других стран НАТО. Они, согласно легенде, в составе многонациональной бригады перешли в наступление и закрепились в указанном районе.

«Мы с вами видели умелые действия по поражению противника в ходе выдвижения, при проведении наступления. Хорошо организовано взаимодействие, которое позволило нашему батальону преодолеть подготовленную оборону противника и выйти на заданный рубеж», – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Следующим этапом подготовки, по данным украинского военного ведомства, является отработка «стабилизационных действий на освобожденной территории для создания условий для передачи Государственной пограничной службе контроля участка государственной границы».

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, США готовят Украину как к возможному наступлению на республики Донбасса, так и на Крым или Приднестровье

«Данные учения ориентированы на использование мобильных сил – аэромобильные силы, спецназ, разведывательно-диверсионная деятельность и так далее. Поэтому можно сказать, что данный эпизод учений носит универсальный характер и может быть применен везде, где угодно. Естественно, в том числе ДНР и ЛНР можно рассматривать как объект определенных действий», – считает эксперт.

«Но Украина имеет и ряд других точек, которые так или иначе являются проблемными. Опять же, можно вести речь о Крыме, о Приднестровье. И в принципе, с учетом того, что структуры армии Украины интегрировались по факту в структуры НАТО, украинцы могут со своими союзниками участвовать в любой части мира – там, где господин Зеленский сочтет возможным», – заявил Горбачев.