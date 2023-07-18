Украинские военные выбирают Россию

Игорь Шкапа.  
18.07.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


Украинская военнослужащая в Херсонской области информировала российские спецслужбы о беспилотниках ВСУ в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Украинская военнослужащая в Херсонской области информировала российские спецслужбы о беспилотниках ВСУ в регионе. Об...

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«Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента Главного управления Генштаба РФ (более известного как ГРУ) во время спецоперации на Херсонщине. Фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задания на передовой.

По указанию российской спецслужбы изменница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны. В первую очередь врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области», – отмечается в сообщении.

Кроме того, военнослужащая пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск и отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Утверждается, что ее обещали перевезти в РФ и выдать российский паспорт.

«В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной соцсети «Вконтакте». В дальнейшем изменница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов», – отчитались в СБУ.

Сейчас женщина арестована, ей грозит пожизненное заключение.

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