Украинские военные выбирают Россию

Украинская военнослужащая в Херсонской области информировала российские спецслужбы о беспилотниках ВСУ в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента Главного управления Генштаба РФ (более известного как ГРУ) во время спецоперации на Херсонщине. Фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задания на передовой.

По указанию российской спецслужбы изменница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны. В первую очередь врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области», – отмечается в сообщении.