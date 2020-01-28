28.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Украинские военные задержали странного «диверсанта»

В Донбассе 27 января украинскими военными был задержан якобы «представитель вооруженных сил РФ».

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого ООС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации.

У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженных формирований, которые входят в состав российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Ссылаясь на «признание» задержанного, украинские силовики также сообщили, что он якобы действовал в составе ДРГ, которая имела целью раскрытие позиций украинских подразделений.

«Во время выдвижения из своих позиций и пересечения линии соприкосновения, он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции», – заявили в ведомстве, также добавив, что задержанному оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, на опубликованных в пресс-службе фотографиях «диверсант» одет в «гражданскую» глянцевую куртку, серьёзные ранения у него не заметны. Информации о вооружении задержанного также не предоставили.

«То есть куртка матерого дргшника некого не смущает?», – прокомментировал «экипировку» задержанного житель Киевской области Семён Гаранов.

В свою очередь, жительница Авдеевки Вероника Гайдук указала на несоответствие в опубликованным пресс-службой «ООС» военном билете «диверсанта».

«Что-то не похоже на правду. Почему в военнике написано, что он убыл на место прохождения службы в сентябре 18 года, а поступил на службу по контракту в 17 году? Может я чего-то не понимаю, но как такое возможно?», – удивилась она.

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