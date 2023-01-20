Украинские военные жалуются на безголовых мобилизованных и отсутствие командиров

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Украинскому командованию нужно отказаться от принудительной мобилизации всех подряд, потому что такие солдаты не усиливают, а разлагают оборону.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский военный Роберт Бровди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается личного состава, должны понимать, что 11 месяцев, парни устали, бригады сильно потрепаны, это понятно с таким давлением, с таким количеством переездов и затыкания тех или иных направлений фронта. Но главная, по моему наблюдению, проблема сейчас – это недостаток командиров среднего звена. На этот вопрос вам одинаково ответит любой комбат, любой комбриг. Командиры рот, командиры взводов, лейтенанты другими словами», – сказал ВСУшник.

Он считает, что к вопросу в армию нужно «не из-под ремня затаскивать, потому что так они и служить будут».

«Но нужно и понимать тех парней, которые сейчас стоят – дополнить, доукомплектовать. Мобилизация неизбежна, и она должна происходить прямо сейчас… Это нужно немедленно компенсировать, эту брешь. Благодаря кому? Благодаря добровольцам, которые сегодня скажут «Да, я готов», а не приведут его за руки. Потому что иначе мы, сменяя уставших профессиональных военных на неуставших, но необразованных и без головы, получим большие потери. Плюс, не забывайте, что далеко не первый год в этой войне принимали участие ряд бригад, которые фактически из огня да в полымя, в момент, когда 24 февраля пошло полномасштабное вторжение, они снимались с донецких направлений, будучи в постоянном военном тонусе, и перекрывали серьезные наступательные действия. Они физически не имели возможности восстановиться. И то, что называется месячной ротацией, это не предусматривает существенное укрепление – для этого должна готовиться серьезная база, серьезный количественный состав», – заявил Бровди.