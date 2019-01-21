Просмотров:
Украинские «воины света» занялись рэкетом мелкого бизнеса
Украинские военнослужащие избили и ограбили владельца магазина в населенном пункте Попасная за отказ платить «налог на защиту».
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В частности, он отметил, что оборонное ведомство республики продолжает фиксировать очередные случаи правонарушений и преступлений, вызванных низким морально-психологическим состоянием военнослужащих ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил.
«Двадцатого января в населенном пункте Попасная трое боевиков 54-й отдельной механизированной бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина. По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как предприниматель отказался платить так называемый «налог на защиту», – рассказал Марочко.
«Избив хозяина магазина, боевики забрали дневную выручку из кассы, загрузили продуктами военный автомобиль и скрылись с места преступления. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии – добавил официальный представитель оборонного ведомства.
Метки: Андрей Марочко, преступления ВСУ
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.