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21.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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Украинские «воины света» занялись рэкетом мелкого бизнеса

Украинские военнослужащие избили и ограбили владельца магазина в населенном пункте Попасная за отказ платить «налог на защиту».

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что оборонное ведомство республики продолжает фиксировать очередные случаи правонарушений и преступлений, вызванных низким морально-психологическим состоянием военнослужащих ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил.

«Двадцатого января в населенном пункте Попасная трое боевиков 54-й отдельной механизированной бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина. По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как предприниматель отказался платить так называемый «налог на защиту», – рассказал Марочко.

«Избив хозяина магазина, боевики забрали дневную выручку из кассы, загрузили продуктами военный автомобиль и скрылись с места преступления. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии – добавил официальный представитель оборонного ведомства.

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