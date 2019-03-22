Украинские войска будут уничтожены на границе с Крымом

22.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

В случае попытки военного вторжения на Крымский полуостров, украинские формирования будут ликвидированы уже на границе с республикой.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый республиканский» высказал живущий в Донецке известный российский военкор Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина живет и питается мифами, которые сама же сформировала и поддерживает их, это два мифа: миф о войне и миф о мире. Миф о войне – это Дмитрий Корчинский, публицист, философ и чеченский боевик, у него множество амплуа. Вот он две недели назад сказал, что Крым можно вернуть только с помощью военной силы, там будут разрушены города, деревни, все будет полыхать, огромное количество человеческих жертв. То есть в своем традиционном духе он эпатировал публику.

Это можно было бы посчитать вполне реальным подходом. Мы видим, что крымчане, в основном, положительно оценивают вхождение Крыма в Россию. Соответственно, они будут сопротивляться обратному переходу, и сопротивляться они будут точно так же, как жители Донбасса – с оружием в руках. Если бы у Украины была возможность один на один ввязаться в это военное состязание с Крымом, то шансы на победу, конечно, были бы, украинская армия могла бы подавить и поубивать там всех подряд, разрушить города и деревни.

Но, вообще-то, на полуострове Крым расположены российские военные базы. На полуострове Крым расположены самые новейшие российские вооружения.

В случае нападения будут моментально переброшены дополнительные военные части, и любая военная агрессия закончится прямо у границы. Все вооруженные силы, которые Украины попытается направить, будут обнулены.

И я думаю, что еще эта операция будет стоить Украины принуждения к миру, как это было с Грузией в августе 2008 года», – подытожил эксперт.