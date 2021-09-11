Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке: Киев переходит к новым методам террора

11.09.2021 23:10 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке на государственную нефтебазу в Кировском районе было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате взрыва произошло возгорание топлива в резервуаре.

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«На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника. Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории Республики был совершен террористический акт. Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как «Аль-Каида». Данный факт подчеркивает и выбранная дата – 11 сентября, трагично известная во всем мире терактом в Соединенных Штатах Америки. Украина методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как противник пытался взорвать газопровод в одном из районов Донецка. Менее чем за месяц Вооруженные формирования Украины пять раз нанесли прицельные огневые удары по энергоузлам, которые обеспечивают электроэнергией прифронтовые районы Республики. Только за последние несколько дней под огонь ВФУ попала шахта им. Засядько, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, жилые дома, а в результате обстрелов противника получили ранения четыре мирных жителя. Мы призываем представителей международной общественности, в частности ОБСЕ, содействовать расследованию этих инцидентов и оказать влияние на Украину для недопущения возобновления полноценных боевых действий, которых добивается Украина подобными провокациями», – говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов уточнил подробности инцидента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным Безсонова, с утра над нефтебазой в Кировском районе Донецка были зафиксированы украинские беспилотники, проводившие разведку, в связи с чем персонал базы был заблаговременно эвакуирован.

«Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом», – сообщил чиновник.

Позже Безсонов опубликовал фото, где видны осколки рухнувших украинских беспилотников, которые произвели сброс взрывного устройства.

Также видеосюжет с места событий опубликовал работающий в Донецке российский военный корреспондент Андрей Руденко.

«Подрыв со стороны ВСУ с помощью БПЛА хранилища с бензином на окраине Донецка – это новый этап террора республик. В этот раз МЧС ДНР отработали на все 100% молодцы! А вот что будет в следующий раз, когда ВСУ пошлёт десятки БПЛА и с более мощными взрывными устройствами? А он, как ни страшно об этом писать, обязательно будет», – комментирует Руденко.