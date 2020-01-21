21.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинские войска открыли огонь по ДНР

Украинские военные ведут массированный огонь по прифронтовому поселку Зайцево, частично подконтрольному Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После 13:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: применялось стрелковое оружие.

14:10 – н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: выпущено 15 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

14:15 – н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: выпущено 6 мин калибром 120 мм», – говорится в официальном сообщении.

Данную информацию также подтвердила глава Зайцевской поселковой администрации Ирина Дикун, опубликовав на своей странице в соцсети «Вконтакте» видеоролик, где ясно слышны звуки взрывов в окрестностях поселка.

Кроме того, в соцсетях опубликованы сообщения со ссылкой на источники в Народной милиции ДНР о том, что ВСУ вели огонь из двух 82-мм минометов по направлению Константиновская трасса – Ясиноватский район и ясиноватский блокпост.

Также сообщается о приземлении украинских снарядов в районе расположенного в непосредственной близости от Донецка населенного пункта Спартак и двух очередях выстрелов из БМП в сторону населенного пункта Господарь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть