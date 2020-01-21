Украинские войска открыли огонь по ДНР

21.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военные ведут массированный огонь по прифронтовому поселку Зайцево, частично подконтрольному Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 13:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: применялось стрелковое оружие.

14:10 – н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: выпущено 15 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

14:15 – н.п. Зайцево сев. – н.п. Зайцево юж.: выпущено 6 мин калибром 120 мм», – говорится в официальном сообщении.

Данную информацию также подтвердила глава Зайцевской поселковой администрации Ирина Дикун, опубликовав на своей странице в соцсети «Вконтакте» видеоролик, где ясно слышны звуки взрывов в окрестностях поселка.

Кроме того, в соцсетях опубликованы сообщения со ссылкой на источники в Народной милиции ДНР о том, что ВСУ вели огонь из двух 82-мм минометов по направлению Константиновская трасса – Ясиноватский район и ясиноватский блокпост.

Также сообщается о приземлении украинских снарядов в районе расположенного в непосредственной близости от Донецка населенного пункта Спартак и двух очередях выстрелов из БМП в сторону населенного пункта Господарь.