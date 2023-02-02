Украинские войска перемалываются в страшной мясорубке – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 10:14
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия серьезно истрепала группировку ВСУ под Соледаром, что повторяется теперь под Артемовском.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-заместитель ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия серьезно истрепала группировку ВСУ под Соледаром, что повторяется теперь под Артемовском. Об...

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«Сейчас русские, активно используя свое преимущество в артиллерии, пытаются как можно больше нанести огневое поражение по нашей технике и нашей живой силе. Задание номер один для русских: те силы и средства, которые мы имеем на Бахмутском направлении, просто перемолоть в этой страшной мясорубке войны с целью дальнейшего возможного наступления на определенных направлениях», – сказал генерал.

По его словам, на текущие сутки российским определенным артиллерийским частям якобы поставлена задача использовать за полдня два боекомплекта.

« Это достаточно большое количество. Надо понимать, что эти удары наносятся не просто в пустоту по общей территории, а по конкретным целям, конкретным населенным пунктам. Соледар в свое время уничтожал огромное количество наших бойцов, потому что проблема в том, что под Соледаром русские бросали свой штрафбат, своих заключенных против наших регулярных частей.

Наши регулярные части очень сильно, к сожалению, понесли потери на Соледарском направлении, а они сохранили свои регулярные части и теперь будут использовать по своему плану наступления, как они захотят», – заявил Кривонос.

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