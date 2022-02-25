Украинские войска сдаются в плен, опубликованы фото
25.02.2022 15:38 (Мск), Луганск
Украинские военные на Луганском направлении сдаются в плен и добровольно складывают оружие.
Кадры с пленными опубликовал в своём Telegram-канале луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Отмечается, что добровольно сложившие оружие всушники подписали декларацию о неучастии в боевых действиях.
Напомним, накануне были опубликованы кадры, на которых 14 военнослужащих ВСУ сдаются в плен освободителям ДНР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.