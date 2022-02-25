Украинские войска сдаются в плен, опубликованы фото

25.02.2022  15:38 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украинские военные на Луганском направлении сдаются в плен и добровольно складывают оружие.

Кадры с пленными опубликовал в своём Telegram-канале луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные на Луганском направлении сдаются в плен и добровольно складывают оружие. Кадры с...

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Отмечается, что добровольно сложившие оружие всушники подписали декларацию о неучастии в боевых действиях.

Напомним, накануне были опубликованы кадры, на которых 14 военнослужащих ВСУ сдаются в плен освободителям ДНР.

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