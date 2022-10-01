Украинские войска захватили российский город

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Новости Украины

Украинским войскам удалось прорвать оборону и захватить город Красный Лиман в ДНР, который теперь является территорией России. Попытки штурма Лимана предпринимались уже около двух недель превосходящими силами ВСУ, однако командование российской армии по каким-то причинам не обеспечило прибытия должного подкрепления – гарнизон обороняющихся состоял преимущественно из членов Союза добровольцев Донбасса.

«Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и начинают кошмарить местных. Информация подтверждается из нескольких источников», – сообщил военкор Семен Пегов.

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Публицист Егор Холмогоров полагает, что ВСУ одержали большую идеологическую победу – российские войска начинают отступать уже на Донбассе вслед за Харьковской областью.

«Очень важно понимать, что ВСУ взяли российский город Красный Лиман. Гнать порожняк про договорники больше не получится. Либо вы прилагаете все усилия и отвоевываете российские города, либо они точно так же возьмут любой другой российский город», – констатирует Холмогоров.

Военный эксперт Владимир Орлов признаётся, что не может объяснить логику подчинённых Сергея Шойгу.

«В отношении изюмского плацдарма, Красного Лимана, да и в целом, всего харьковского направления, понять замысел командования группировки «Запад» совершенно невозможно. То, что там творит это командование, оно не только противоречит элементарной тактике действий, но и идет в полном разрезе с существующими наставлениями по ведению боевых действий. Вот так воевать на харьковском направлении, как там воюет командование группировки «Запад», нас в военных училищах не учили», – комментирует Орлов.

Его коллега Илья Крамник поясняет, что российское общество оказалось жертвой собственной пропаганды, которая долгие годы дарила ложную уверенность в лёгкой победе над ВСУ и стоящими за ними НАТО.

«Все ожидания скорых наших побед, перемог и наступлений по самый Львов происходят а) от психотерапевтически понятного желания выдумать себе хороший приятный мир и б) хренового представления о ситуации. Ситуация же такова, что противник обладает существенным численным превосходством и доступом к НАТОвской разведывательной информации в режиме реального времени, что позволяет нивелировать наше превосходство в артиллерии и авиации. В сочетании с сохранными коммуникациями противника (нет политического решения об изоляции ТВД), и критическим состоянием нашей технической разведки как по качеству так и по количеству располагаемых средств, плюс, скажем осторожно, вопросами к организации и качеству управления войсками, это заставляет сомневаться в возможности наших успешных наступательных операций в обозримой перспективе. Все будет долго и трудно, даже с учетом мобилизации, которая начинает работать ну совсем не сразу», – поясняет Крамник.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Лиман рассматривался российской стороной как второстепенное направление, где ВСУ расходовали резервы

«Противник – наступающий на второстепенном направлении (для нас) и расходующий здесь резервы для достижения более «медийного», чем решительного военного результата – изначально сдерживался не самыми боеспособными подразделениями (БАРСы без тяжелого вооружения) с одной лишь целью – дать ему указанные резервы израсходовать и выиграть время, за которое главные силы 20-й общевойсковой армии сумеют восстановиться после тяжелого поражения под Балаклеей-Купянском-Изюмом, пополниться мобилизованными и укрепиться на новых рубежах восточнее Лимана», – объясняет Стрелков логику происходящего.

По его словам, однако, ВСУ могут осуществить прорыв на более опасном для российской стороны направлении.

«В отличие от района Лимана – прорыв врага где-нибудь под Пологами или южнее Угледара – грозит крушением фронта и угрозой окружения всей нашей Херсонской группировки, выходом врага к Крымским Перешейкам и – в результате – к стратегическому поражению ВС РФ с непредсказуемыми общими последствиями», – предупреждает Стрелков.

Так или иначе, но, как и в случае с Харьковской областью, отступление российской армии ставит под удар население Красного Лимана – а ведь именно защита этого самого населения объявлялась целью спецоперации.

«Красный Лиман – это уже, в определённом смысле, территория России. Часть ДНР, которая вчера стала частью России. Что теперь там будем с простыми людьми? И что с ними сделают украинские каратели? Вы представляете? Лучше не представлять, а молиться за невинных. Поэтому фразы о том, что «Лиман решил сверхзадачу» и далее по списку – такие заявления не успокаивают. Часто наоборот. Ведь защита людей – вот что главное. Наши парни бились там не просто храбро – они явили колоссальный подвиг. Но что генералы? Они хоть поняли, что произошло? или только за свои погоны трясутся?» – возмущается писатель Платон Беседин.

P.S. Военкор Герман Куликовский утверждает, что участь Лимана еще не решена.

«В самом Лимане, несмотря на то, что хохлы выложили видео у стелы, продолжатся перестрелки. На данный момент хохол активных действий не ведёт, видимо перегруппировывается и подсчитывает потери, они у них очень серьёзные. Активно работает наша арта и авиация. Точно можно сказать на данный момент одно. В отличии от балаклейского прорыва, под Лиманом хохол понёс очень тяжёлые потери, растратив существенную часть резервов».