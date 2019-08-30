Украинские «волонтеры» снабжали ВСУ наркотиками с помощью БПЛА

30.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Работающая в зоне «ООС» комиссия в ходе расследования по факту массового употребления наркотиков в ВСУ выявила каналы доставки наркотических средств украинским военнослужащим.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным источников в рядах ВСУ, 24 августа в районе населённого пункта Трехизбенка боевик 3-й бригадной тактической группы 46-й бригады ВСУ с позывным «Хорват» принес в расположение подразделения синтетические наркотические вещества, в результате употребления которых скончался, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в лечебное учреждение Северодонецка», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в этой же бригаде жертвами употребления наркотиков на минувшей неделе стали ещё 12 военнослужащих, в результате чего в зону ответственности 46-й отдельной штурмовой бригады прибыла комиссия штаба «ООС» во главе с командующим генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

«В ходе работы комиссии была выявлена целая сеть распространителей, в которую входили младшие офицеры и рядовой состав бригады.

Наркотические вещества поступали в бригады через волонтерские организации, для доставки на позиции первой линии обороны использовались беспилотные летательные аппараты», – пояснил Яков Осадчий.