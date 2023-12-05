Украинские волонтёры быстро становятся дроновыми мультимиллионерами

Украинские волонтёры пользуются своим привилегированным положением для того, чтобы безнаказанно воровать миллионы у доверчивых граждан.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Советниками президента надо назначать людей, которые добились успехов [на войне]. Пусть он их слушает, а не тех, кто собирает миллионы на дроны, а потом непонятно что с этими дронами.

Да и вообще, у нас на волонтёрстве некоторые мультимиллионерами уже стали. Не хотят декларации подать? А то у нас волонтёры освобождены от всего, даже от налогов», – отметил он.