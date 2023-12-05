Украинские волонтёры быстро становятся дроновыми мультимиллионерами

Вадим Москаленко.  
05.12.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские волонтёры пользуются своим привилегированным положением для того, чтобы безнаказанно воровать миллионы у доверчивых граждан.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские волонтёры пользуются своим привилегированным положением для того, чтобы безнаказанно воровать миллионы у доверчивых...

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«Советниками президента надо назначать людей, которые добились успехов [на войне]. Пусть он их слушает, а не тех, кто собирает миллионы на дроны, а потом непонятно что с этими дронами.

Да и вообще, у нас на волонтёрстве некоторые мультимиллионерами уже стали. Не хотят декларации подать? А то у нас волонтёры освобождены от всего, даже от налогов», – отметил он.

«А там уже мультимиллионеры повырастали, из волонтёров. Это ж благо, все за это. И всегда за этим кроется коррупция и воровство. И на Украине всегда так – кто больше всех собрал, тот больше всех и украл», – возмутился депутат.

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