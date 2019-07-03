03.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские волонтёры «сливают» компромат на положение дел в ВСУ в соцсети

Командование «ООС» обвинило украинские волонтёрские организации в публикации в соцсетях негативной информации о состоянии боевых частей, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От источника из штаба «ООС» стало известно о росте негативного отношения украинского командования к волонтёрам, деятельность которых в подразделениях ВСУ на переднем крае, всё чаще приводит к утечке секретной информации», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, особое беспокойство командования вызывают публикуемые волонтёрскими организациями в социальных сетях сообщения о низком качестве продуктов питания, неудовлетворительных бытовых условиях военнослужащих, а также сведения о небоевых потерях, являющихся секретом только для высшего военного руководства страны.

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