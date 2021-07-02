Украинские вопросы без Украины будут решать все желающие – политолог

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ни Россия, ни США, ни Европа церемониться с Украиной не будут, потому что разочаровались в политическом потенциале президента страны Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда британский корабль движется в сторону Крыма, Севастополя и вступает в военно-морской конфликт с российскими кораблями, и при этом очень важно, это подтверждение некой неопределенности, в которой и Запад, и Восток не знает, что делать с Украиной. При этом трудно догадаться, знало ли украинское политическое руководство о планах Лондона и о планах этого корабля.

Это говорит о том, что, по всей вероятности, во второй половине года во внешней политике Украины будет много неожиданностей. Потому что ни Россия, ни Запад, ни США, ни Европа не будут сильно церемониться с политическим руководством Украины, а будут решать свои проблемы не только в пользу Украины, но и решать некоторые проблемы между собой», – заявил Небоженко.

По его словам, помимо прочих стран, такое поведение следует ждать от Турции, Великобритании и, по всей вероятности, Германии.

«То есть, мы видим некое разочарование Запада и Востока в политическом потенциале президента Зеленского. Если они этого не чувствуют, то это хорошо проявилось в этом конфликте с кораблём Defender. Это говорит о том, что не только США, но и Британия, Германия, Турция имеют свои планы, в которых будет задействована Украина, но при этом сама Украина будет ставиться перед фактом», – прогнозирует политолог.