Плачевное состояние, в котором сегодня оказалась Украина, является виной вороватых киевских политиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И эта система ни в чём не поменялась, к сожалению. Два года прошли после вторжения, а украинские воры продолжают делать то же самое. После двух лет мы наблюдаем, насколько сильно у них получилось нарушить нашу веру и сплочённость», – сказал Кульпа.

Он подчеркнул, что ели бы не коррупция, Украина смогла бы обеспечивать себя самостоятельно хотя бы боеприпасами.

«Сегодня 65% бюджета Украины – это взнос западных партнёров. И мы видим, что значительная часть этих денег дальше просто разворовывается. Мы видим, как разворовываются огромные средства, которые просто уходят на ветер.

Украина имеет финансовые показатели не хуже, 2022 год выглядит не хуже 2020-го, несмотря на войну. У Украины есть средства, чтобы покупать [снаряды]. Но если можно что-то получить – почему бы и нет. И это правильная позиция, но вопрос в том, что гибнут люди, а там идут такие торги», – добавил экс-министр.