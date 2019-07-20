Украинские вояки на передовой в Донбассе слетели с катушек: «Спасибо» Зеленскому

20.07.2019, Донецк, Максим Карпенко

Украина стала с удвоенным ожесточением обстреливать Донбасс после того, как Владимир Зеленский назначил на должность главы Генштаба ВСУ руководителя «Иловайской операции» Руслана Хомчака, который в августе-сентябре 2014-го года попал в окружение войск ДНР и, в отличие от многих брошенных и погибших рядовых, сумел выбраться из «котла».

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил один из основателей Донецкой Народной Республики и экс-спикер её парламента Андрей Пургин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пургин считает, что Хомчак ненавидит дончан, потому с его назначением на должность начальника Генштаба ситуация на линии фронта обострилась.

«Сейчас, насколько я понимаю, военным на линии соприкосновения Зеленский развязал руки. Во-первых, он поставил командовать того человека, который возглавлял карателей, которые зашли в Иловайск, которые кидали гранаты по подвалам, где сидели дети, старики и женщины, и потом их очень долго кусками оттуда доставали уже наши люди и наши медики и МЧСники.

Он возглавлял тех карателей, которые потом попали в так называемый «Иловайский котел». Этот человек возглавляет сейчас военных. Зеленский здесь поступил как слабый президент. Возможно, здесь его слабость, возможно, злонамеренное или не злонамеренное действие. Но получается, Зеленский фактически призвал военных не стесняться и реагировать на провокации, как он сказал. Фактически он им развязал руки, поставил человека, который относится к нам, как минимум, дегуманизированно, мы для него люди, которые не лояльны и должны быть уничтожены.

Поэтому на сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения горячая. Причем, в такой фазе, что никто не понимает, что будет через 15 минут или завтра. Если раньше было понятно, что идет обострение, потому что завтра предстоит какой-то раунд Минских переговоров или подготовка «Нормандского формата», то есть, это было к чему-то приурочено, то сегодня это все выглядит очень беспланово, агрессивно и непонятно.

На самом деле, идет определенная эскалация, потому что тормозов особо нет, и военные на линии соприкосновения со стороны Украины принимают решения применять или не применять те или иные вооружения, тяжелую технику в произвольном порядке. Ситуация, честно говоря, для нас с Зеленским ухудшилась», – заявил Пургин.