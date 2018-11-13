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13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Русская Весна, Украина
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Украинские вояки, присягнувшие хунте, потеряли свои семьи в Крыму

Большинство семей украинских военных из Крыма, поддержавших государственный переворот в Киеве 2014 года, распались. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак рассказал в интервью «5 каналу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что касается семей – это трагедия, очередная из тех, которую нам принесла РФ. С началом агрессии много офицеров, которые проходили службу в Крыму, их родные и близкие остались там. К сожалению, большинство таких семей распалось по причине того, что жёны некоторых из офицеров не захотели переезжать на Украину», – сказал чиновник.

Он заверил, что, как правило, у украинских военных теперь не остается родственников в Крыму.

«На сегодня военнослужащие ВСУ не выезжают в Крым на отдых или у нас такая информация отсутствует…. Такие семьи раньше были в руководстве ВС, и особенно это касалось руководства ВМСУ. Я просто не хочу называть фамилии, но я знаю много офицеров и адмиралов. Те, кто имеют там друзей, конечно, такие офицеры есть, а тех, у кото там семьи и близкие – таких практически нет», – заявил Полторак.

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