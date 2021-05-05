Украинские врачи бунтуют – им отказались выплачивать обещанные ковидные надбавки

05.05.2021, Сумы, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Сумах два десятка работников 4 городской больницы вышли на протест из-за того, что им отказались выплачивать обещанные ранее деньги за работу с больными коронавирусом.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Панорама», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, медработники возмущены, что ранее администрация обещала выплатить им надбавки по постановлению №610, а именно – за работу с больными ковидом. А сейчас руководство изменило позицию и сообщает, что никаких денег не будет.

«Уже лопнуло терпение из-за того, что нам не выплачивают деньги, которые мы заработали. Постоянно у нас какие-то неурядицы с выплатами. Не доводят до коллектива то, что происходит в администрации, и просто уже нет сил терпеть», – рассказала медсестра Людмила Степанова, работающая в больнице уже более 30 лет.

Другая работница больницы Юлия Витковская говорит, что средства им не выплачивают, потому что тогда якобы не хватит на зарплату в мае.

«Нам пообещали их выплатить по 610 постановлению, мы буквально их выбили, но сегодня было сказано, что если эти средства выплатят, то нам не будет денег на зарплату на май», – возмутилась она.

Только спустя час после начала митинга руководство больницы соизволило пообщаться с протестующими – и то только для того, чтобы сказать, что «денег нет».

«До майских праздников не получится выплатить. К сожалению, на сегодня больница получила договоры с НСЗУ, с соответствующими цифрами по пакетам медицинских услуг», – сказал директор больницы Андрей Сухомлин.

По его словам, в этом году больница получит финансирования даже меньше, чем в предыдущем – это при том, что на зарплаты работников денег не хватало и раньше.

«Амбулаторная вторичная медицинская помощь, амбулаторный пакет поступления от НСЗУ за прошлый год были 5 миллионов 367 тысяч гривен. Только заработная плата амбулаторно-поликлинических подразделений и работников, которые там работают, составляет – 7 млн 814 тыс. грн. Эти средства гасились за счет стационарного пакета. На сегодня по амбулаторному пакету запланировано получить больницей 3 млн 456 тыс. грн, а это на два миллиона меньше, чем это было в прошлом году», – развел руками Сухомлин.