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11.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Украинские врачи массово увольняются из-за страха перед британской вакциной

Новости Украины

Украинские врачи, работающие на скорой помощи массово пишут заявления на увольнение, чтобы не прививаться британской антиковидной вакциной, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне поступает информация о том, что фельдшеры и врачи службы скорой медицинской помощи отказываются от вакцинации путем подачи заявления об увольнении с работы. Как вы знаете, врачей не обманешь. Они знают, что такое вакцина AstraZeneca, и какие побочные эффекты от нее. Чаще всего с летальным исходом, и это многократно подтверждалось на территории Европы и США. Даже украинские СМИ написали, что эта вакцина для бедных. Ее даже ограничивают в Европе.

Вы знаете, что в Украине еще вакцины нет, но обещают ее завезти, и первыми будут прививать врачей.

Вот что мне рассказал мой друг и прислал фото заявлений:

«Вызывают фельдшеров и врачей службы скорой помощи, и говорят им: Если не уколешься, то мы тебя уволим». На что люди говорят: «Ну и увольняйте!» И пишут заявления об уходе. Таких заявлений уже очень много.

Насколько я знаю, заявления эти попадают к руководителю. А руководитель эти заявления пока не пускает в ход и не увольняет работников. Врачи и фельдшеры говорят руководителю: «Как только придет вакцина, вы нас на работе больше не увидите! Мы вам заявление оставили». Некоторые врачи говорят: «Мы лучше дождемся вакцину «Спутник-V», чем будем принимать непонятно какую вакцину», – написал Журавко.

Напомним, эффективность вакцины от компании AstraZeneca оценивается в 70%. Влиятельная британская газета The Guardian писала, что она более удобна и доступна для стран с низким и средним доходом. При этом, ученые из Австралии призвали отказаться от этой вакцины из-за её низкой эффективности.

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