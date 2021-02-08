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08.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Украинские врачи массово выезжают в Польшу, но там им не рады

Новости Украины

Польский Сейм упростил требования к трудоустройству медиков, и это вызовет массовый отток врачей из Украины, хотя их польские коллеги не хотят видеть рядом с собой конкурентов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Врачи эмигрируют, особенно сейчас, когда открылась “форточка возможностей” в связи с решением польского Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Думаю, что в ближайшее время, месяца 2-3, пока врачи выучат польский, мы увидим серьезный отток.

Более 2-5 тысяч врачей и медсестер не выйдет – сами польские врачи уже призывают, что приедут неучи, что украинцы – опасно, что они будут оказывать опасные услуги. Для польского врача чем меньше врачей – тем лучше. Но администратору, воеводе, мэру это – социальное напряжение. Им это нужно.

И когда мы говорим об эмиграции, мы столкнемся с тем, что в коллективах, польские врачи, их не ждут. И это проблема. Для этого, собственно, и создан Польский медицинский клуб, что-то вроде профсоюза.

А у нас возникает вопрос – кто будет лечить нас? Не от хорошей жизни появилось решение Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Лично министр пару недель назад вручил первые пять разрешений на труд. Польские врачи, обращаясь к правительству говорят, что они не выезжали бы, если бы у них была достойная зарплата. Но ни одно правительство не хочет увеличивать расхода на здравоохранение», – констатировал Виктор Сердюк.

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