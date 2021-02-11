Украинские врачи вымирают, медицина устремилась к катастрофе

08.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Средний возраст врачей в противотуберкулезной службе Украины приближается к 60 годам и скоро некому будет лечить больных туберкулезом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы приближаемся к катастрофе. Когда мы говорим о том, что медработников, медсестер все меньше – это факт. И мы говорим, что нас почему-то совсем не беспокоят проблема старых людей. Средний возраст врачей в противотуберкулезной службе приближается к 60 годам.

Завтра Национальная служба здоровья столкнется с тем, что все уволятся – просто уйдут на пенсию. Кто будет лечить туберкулез? Это колоссальная проблема. Никто – ни семейный врач, ни кардиолог – не пойдет лечить туберкулез. И это – катастрофа», – резюмировал Виктор Сердюк.