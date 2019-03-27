Выборы
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27.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинские выборы могут завершиться уже в первом туре

Комик Владимир Зеленский может совершить невиданный рывок и стать президентом Украины уже в первом туре.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил политолог Евгений Спицын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спицын подчеркнул, что голосов Зеленскому может прибавить его фигура как кандидата «против всех».

«У меня все больше зреет подозрение, что второго тура может не быть. Дело в том, что люди, которые будут голосовать за Зеленского – это протестный электорат. А у нас хорошо известно, что человек принимает решение зачастую прямо перед кабинкой. И таких неопределившихся не меньше трети. Если мы посмотрим по раскладу пришедших на выборы, то вполне возможно, что Зеленский вообще в первом туре может выиграть. И выиграет он не как господин Зеленский, а как кандидат «против всех». Все остальные политики настолько достали граждан «незалежной», что они готовы голосовать хоть за черта», – заявил Спицын.

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