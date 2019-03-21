Украинские выборы пройдут по колумбийским стандартам

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

О результатах фарса под названием “выборы президента Украины” уверенно сказать можно одно: независимо от победителя, проиграет украинский народ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от КПУ Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не было ни разу такого прецедента, чтобы побеждённый пожал руку победителю. Все кампании не признавались результаты выборов, обвинялись в фальсификациях и так далее. Особенность этой кампании заключается в том, что власть на сегодняшний день не монолитна, не едина, она, как многослойный пирог, и вот сейчас, когда пришло время выборов, он начинает расслаиваться. Есть группа Авакова со своим силовым блоком, есть Порошенко, который тоже через свой силовой блок – СБУ, С14 и так далее, будут пытаться решать вопросы», – заявил экс-нардеп.

«Я не знаю, кто победит, но я знаю, кто проиграет. Проиграет украинский народ, и проиграет Украина. Потому что такой дискредитации страны, как проведение вот таких нечестных, непрозрачных фактически жульнических выборов, абсолютно не европейских, а я боюсь, что мы можем попасть под какие-то колумбийские стандарты – ещё десять дней, и мы не знаем, чем всё это закончится, потому что эти дни самые сложные во всей избирательной кампании», – добавил Килинкаров.