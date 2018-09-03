03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинские выборы пройдут под прессингом националистов



В последние годы развитие Украины определяется агрессивным меньшинством политиков.

К такому выводу в публикации о перспективах предстоящих выборов президента на Украине на страницах “Независимой газеты” приходит российский эксперт, доктор политических наук Сергей Жильцов, передает корреспондент ПолитНавигатора”.

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Он отмечает, что многими украинскими политиками национализм рассматривается в качестве выгодного товара,  пользующегося спросом на внутреннем и внешнем рынке.

Политолог обращает внимание, что Петр Порошенко отошел от умеренных позиций и стал использовать радикальную риторику, прежде всего в отношении РФ.

 

“В последние годы развитие страны определяет агрессивное меньшинство политиков, которые после государственного переворота задают направление развитию украинского государства. Значит,  действующему президенту, лидеру «Батькивщины» и остальным кандидатам не избежать жесткого прессинга со стороны националистических сил, выступающих против улучшения отношений с Россией и восстановления торгово-экономических отношений. В итоге для всех кандидатов заранее определен «коридор» предвыборных дискуссий, которые будут вестись в рамках сложившегося внешнеполитического курса и не предполагают обсуждения альтернативных сценариев развития страны”, – резюмирует Жильцов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, логово украинского национализма оказалось не в Галичине.

Кроме того, киевские эксперты отмечают, что украинские “ястребы” сделали президента Порошенко зависимым от партии войны и фактически взяли его в заложники.

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