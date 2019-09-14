Украинские выборы в Крыму и на Донбассе – пустая болтовня Зеленского

14.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Если украинские выборы на «оккупированных территориях», о которых заикнулись в Киеве, в Крыму невозможны физически, то в республиках Донбасса Украина к ним не сможет подготовиться даже юридически.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вернусь к этой идее, озвученной главой МИДа Украины, что касается проведения одновременно выборов в апреле и на Украине, и, как он сказал, на оккупированных территориях. Вы представляете, в Крыму они проводят украинские выборы? Можете себе представить, какими они будут? А уж как это будет на Донбассе?

Допустим, вы хотите в апреле провести выборы в Донбасссе, хорошо в принципе Минскими соглашениями предусмотрены четко и планом Штайнмайера предусмотрено, как это делается. Садитесь за стол переговоров с ДНР и ЛНР, начинайте согласовывать модальности, вносите изменения в Конституцию Украины», – предложил эксперт.

При этом политолог отметил, что в то же время, президент Украины Зеленский заявляет, что до апреля внесений поправок в Конституцию не будет.

«И вот тут мы слышим заявление Зеленского и его начальника Коломойского о том, что никаких изменений в конституцию не нужно вносить. Так вот, я к чему, что мы понимаем, что вы врете: в любом случае до апреля, если даже захотите действовать по этой формуле, то не успеете.

В Донбассе прошли выборы и сказали спасибо, не волнуйтесь. А если хотите действительно выполнять эти соглашения, то садитесь за стол переговоров», – добавил Корнилов.