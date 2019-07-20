Украинские выборы: Все бляди, скопом

20.07.2019

Татьяна Геращенко, журналист, Одесса

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Помню, как в детстве мой дед, правоверный коммунист, шепотом, чтобы я не слышала, рассказывал на кухне страшное: в итальянский парламент – о, ужас! – избрали женщину с пониженной социальной ответственностью по имени Чиччолина. Порнозвезду, шутка ли.

А, впрочем, что было взять с загнивающего запада. Только до какой степени надо прогнить, чтобы в парламент поползли сразу все бляди, скопом? Да, я про Украину и ее служек Эрато и Терпсихоры, в переводе на мову – «поганих віршів» и «потворних танців», вышиваночных артистов и певцов.

«Замяукали котята: «Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!». Больше всех из сонма неунывающих децибелов позорится Славко Вакарчук. Человек, ранее способный сочинять никому не понятные из-за картавости стихи (и, тем не менее), казавшийся, по крайне мере, неглупым, с бесстыдством крокодила, как спел когда-то его коллега по цеху БГ, демонстрирует зашкаливающую никчемность и тотальное незнание реалий.

В прямых эфирах его как бы между делом опускает Тимошенко, а гастрольные проповеди срывает дисциплинированная паства Шария. Однако по сравнению с остальным стремящимся в Раду сбродом, «Океан Эльзы» хотя бы состоялся. Ну, копировал жеваную жвачку брит-попа – для сельских галь же нормально.

Но по сравнению с Иво Бобулом (прется в парламент от неизвестной партии «Патриот»), собирающим залы домов культуры разве что в Стрые и Гадяче, Славко без труда может собрать стадион. Это пока. Пока еще в Сети не так много записей о его «знании», например, тарифов. В любом случае Славко себя уже похоронил как явление. Из серии «Кличко тоже уже отличает трубы от плитки, а газ от электричества», но какая разница?

Про парочку «аграриев» Поплавский-Винник, секс-символов для бедных, даже и говорить не хочется — к сожалению, их присутствие в избирательных списках всего лишь яркое отражение уровня развития типичного украинского избирателя.

А Юлии Владимировне «подпевает» Анастасия Приходько. Ну, этот вой помните — «Мамо-о-о… як не жадай». Вроде… да нет — точно не сидевшая девушка, однако с повадками уголовницы., топившая в своих бложиках за Украину исключительно на русском языке.

И вот тут мы и подошли к главному вопросу. Все в курсе, что на Украине вступил в силу нацистский закон про «державну мову». Закон, запрещающий общаться на родном русском языке во всех сферах кроме запертого чулана — дома, без света. Даже врачам. Чтобы щемить удобнее было. Приходит какой-нибудь патриот-активист, такая же жлобяра, как Приходько, на операцию: «А это не скальпель, а дрючок. Агов, мовна полиция!», и вороженьку уводят от незашитого больного. А именно для таких провокаций закон и придуман — чтобы было чем развлекать этническое украинство в количестве трех штук после выборов.

Но вернемся к нашим сцено-баранам. Так вот принятия закона оказалось мало — надо было еще и устроить в его поддержку акцию — музыкальный тур по стране. Ну там совсем уже шелупонь участвует (Славка-то хоть знают — не всегда в лицо, но по имени точно) — Злата Огневич, Оксана Муха, Наталка Карпа, Иван Нави, не разбери поймешь что… То есть те же самые бляди, только рангом пониже, — говорящие в быту на русском, и с ним же сражающиеся, как, опять-таки, Приходько. Как все они.

Хотя, знаете, ведь и бляди они не честные и не настоящие. Вот взять для примера Киркорова с Басковым. Ну, вставят себе перо куда-нибудь, детей из пробирок добудут, споют какую-то лабуду, — но это же купят, схавают, за билеты заплатят. То есть живут себе люди жизнью честных блядей — не в шахту ж, ей богу. А если говорить о «тяжелой артиллерии» — Макаревиче или Ахеджаковой, то, ребята, из территориальной России особенно, вы ж поймите, что какую бы чушь они не несли, но за слова, мысли, вздохи и сны на родном русском языке они хотя бы жечь не предлагают. Вы вдумайтесь, чтобы почувствовать качественную разницу. А что до украинской шелупони — от пригревшихся на предвыборной паперти до трассовых проституток, кинувшихся поддерживать людоедский закон, то, повторюсь, все это суррогат.

Когда-то трио Маренич, адекватную еще Нину Матвиенко и «Червону руту» любил весь Советский Союз (а не только в пределах Стрыя и Гадяча) за настоящесть, талант, а не за вышиванку. Без всяких законов. Нынешние же начинают не с таланта, а с политики, с «Россия — агрессор» (тем более, если ты там нафиг не нужен, но обосновать никчемность как-то надо).

Я никогда не забуду 1996 год. Я тогда работала монтажером в одной из одесских телекомпаний, и мы ждали самого первого выхода в эфир «Интера». Я помню день, когда руководство канала, впоследствии по традиции проделавшее путь «вышиванка — политика — адье — из Израиля с любовью», прильнуло к экранам: вот-вот должно свершиться. «Интер» с помехами включился, и в телевизоре стали скакать кОзаки в шароварах, а потом запели никому не известные «звезды». На мове, понятное дело. Их надо было подписывать — «звезды», иначе б зрители не признали. В общем, руководство или ржало в голос, или изображало рвотные позывы. Вот в этом и суть.

И главное — это касается всех областей деятельности, а не только певунов блядских — они такие же и менеджеры, и прорабы, и хозяйственники, и медики, и военные. Вышиванку нацепи, и хоть в космос! Тогда как та же Чиччолина ради мира во всем мире грозилась переспать с Каддафи и бен Ладеном. А эти что? Вместо дела вопросами задолбают: «Чей Крым?». Ведь каждая украинская вновь прибывшая партия свеженьких депутатов стремиться не к миру, а переплюнуть предшественников по части запрета всего русского. Ненастоящие певцы (смело меняйте это на «экономисты» и т. п.) играют в ненастоящую политику в ненастоящей стране, чтобы побороть в себе одно настоящее — свою русскость. А больше они не умеют ничего.

И отличаются друг от друга лишь тем, что кто-то (Тягнибок, допустим) будет требовать «Москаляку на гиляку!», а какой-нибудь добрый певец в серебряных штанишках ему картаво возразит: «Нет, мы цивилизованная страна — давайте его гуманно усыпим».

И да, для непонятливых — это был текст не о невиданном количестве подпевал, собравшихся в Верховную Раду, а об украинских выборах. Вообще.