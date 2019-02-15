15.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Курс рубля будет оставаться нестабильным как минимум до завершения выборов нового президента Украины, на итоги которых активно пытаются влиять США, в том числе, используя антироссийские санкции.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, выразив уверенность, что тема санкций будет доминировать на рынке.

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«Ближайшие полтора месяца, пока не пройдут выборы на Украине, для российского рынка будут сложными», – предостерегает эксперт.

Издание напоминает, что очередная попытка американских конгрессменов провести закон о жестких санкциях в отношении России спровоцировала резкое обесценение рублевых активов. Курс доллара на биржевых торгах впервые с начала года закрылся выше уровня 67 руб./$, ведущие индексы снизились на 1–3%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», крымские депутаты ранее поспешили заверить, что американские санкции им нипочём.