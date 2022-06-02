Украинские «вышиватники» – непоседливые, как геи-модельеры – Татарский

02.06.2022  18:22 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ЛГБТ, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украинскую тягу к вышиванкам можно сравнить с психическим расстройством и желанием выделиться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ополченец и блогер Владлен Татарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскую тягу к вышиванкам можно сравнить с психическим расстройством и желанием выделиться. Об этом...

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По словам Татарского, вышиватничество сравнимо с поведением геев.

«Я встал утром, одел джинсы и черную футболку. Зачем мне – взять и надеть вышиванку и выстричь себе какой-то хвост Шивы и так ходить? Понятно, что этот человек больной, очевидно, что он душевнобольной. Давай сейчас включим канал, где показывают высокую моду, и там какой-нибудь гей модельер, что-то мы увидим подобное, какие-то необычные одежды, какие-то странные люди со странными прическами.

Вот корень вышиватничества – это психические расстройства населения. Зачем это нужно? Показать: «Я – особенный. Вот ты в черной футболке, а ты в белой рубашке, а я в вышиванке, я необычный». Обрати внимание, все геи любят необычно наряжаться, как и украинцы. «Давай мы оденем вышиванку и сделаем необычную прическу, и все будут говорить: «Кто это пошел?». А это Тарас Грыця. – А что за странное имя? – А он у нас особенный, он – украинец», – заключил Татарский.

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