Украинские «ястребы» призывают брать пример со Сталина

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине все сферы жизнедеятельности государства должны быть заточены на оборону, как это было в Советском Союзе после Второй мировой войны.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-судьи, в первую очередь военная пропаганда должна касаться сферы культуры, образования и СМИ.

«Украина находится в состоянии войны и потому наша система управления, независимо от того, какие институты мы формируем, какие министерства, должна быть заточена на оборону. На оборону всей страны, организацию системы обороны от агрессора. В том числе информационной, в том числе журналистской деятельности. У нас все детство и юношество проходило под знаком Второй мировой войны.

Что бы там ни было, как бы мы ни относились к Сталину, но с точки зрения организации, было не только организовано военное производство. А культура, а музыка, кино, информационный блок, литература – все было спланировано… все было заточено на отбой агрессору. У нас же ничего не заточено на отбой, даже оборонка», – заявил Шишкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на идеологическую обработку, треть украинцев до сих пор считают Сталина великим вождем.