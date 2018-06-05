05.06.2018
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Вооруженные силы, Россия, Украина

Украинские ястребы требуют задействовать против РФ пограничные катера в Азовском море


РФ значительно усилила свое присутствие в районе Керченского пролива и всего Азовского моря, на что должна ответить Украина.

Об этом в эфире телеканала UA:Первый заявил эксперт организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность у берегов Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим данным, они перебросили из Каспийского моря шесть или семь бронекатеров артиллерийских, 76 мм пушка, это большое оружие и шесть или семь десантных катеров тоже из Каспийской флотилии. Часть из них перешли проливом, часть перевезли на железнодорожном транспорте. Это десантные катера такого типа, которые берут один танк и 30 десантников… У нас есть на Азовском море 15 или 16 вымпелов. Это мариупольский отряд морской охраны. Там такие же катеры, сильно вооруженные, слабо вооруженные – это уже другое дело.

Но наши судна, как и российские военные, могут находиться в любой точке Азовского моря. Можно объявлять учения там, где идет российский трафик, можно и нужно сопровождать судна, которые идут из Мариуполя и Бердянска или в Мариуполь и Бердянск. Есть опыт с советских времен вытеснения, когда один военный корабль вытеснял другой корабль», – заявил Клименко.

Его пыл несколько осадил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, отметивший, что «незалежной» нечем соревноваться с российскими пограничниками.

“Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут у Государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны – они также ограничены. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, они также и морально устали, и уступают по своей мощи возможностям морской охраны Пограничной службы Российской Федерации», – сказал Слободян.

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