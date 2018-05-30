30.05.2018, иев, Максим Карпенко
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Украинские «ястребы» учуяли неладное в частых визитах немецкого руководства на Украину


Приезд президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и главы МИД страны Хайко Мааса в Киев может означать усиление давления на Киев относительно Минских соглашений и ввода миротворцев.

Об этом в эфире принадлежащего президенту Украины 5 канала заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

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«Почему-то у меня складывается такое впечатление, что эти два визита подряд – сначала Штайнмайера, потом министра иностранных дел… Я для себя сделал вывод, очень хочу ошибаться, но у меня сложилось впечатление, что немецкая сторона будет пытаться как-то или давить на Украину или уговаривать Украину пойти на какие-то определенные уступки по введению миротворческой мисси. Какое-то у меня нехорошее чувство по этим двум визитам», – заявил Тука.

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