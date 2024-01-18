Украинские законы заведомо не выполнимы и придумываются исключительно для сбора взяток – киевский эксперт

Все украинские законы разработаны и приняты для того, чтобы запугивать население и позволять чиновникам и силовикам собирать крупные взятки с вынужденных нарушителей.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас законы принимаются не для того, чтобы они работали, а для того, чтобы напугать людей, и чтобы они добровольно выполнили то, что от них хотят. То есть, закон принимается не для того, чтобы человек выполнил его нормы, а чтобы напугать. Вот основная задача. Все наши законы связаны с этим. Например, налоговое законодательство у нас принято не для того, чтобы все заплатили абсолютно все налоги, которые там прописаны. Нет. Они для того, чтобы напугать налогоплательщика – и он заплатил хоть что-то. А потом к нему придёт проверка, и он заплатит взятку налоговикам. Вот, как это функционирует у нас», – отметил Кущ.

«Точно так же с законом о мобилизации – он разработан, чтобы напугать, а не чтобы его кто-то выполнял. А когда его не выполнит, к нему придут, и он заплатит взятку. Точно так же, как с налогами», – добавил экономист.