Украинские заробитчане исчезают как класс – вместе с семьями

17.10.2019, Киев, Игорь Петров

За последние годы миграционное поведение граждан Украины изменилось и теперь они уже не намерены возвращаться в свою страну, поскольку ситуация там становится все хуже.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительное число украинских граждан, причем так называемых украинских патриотов, находится за границей.

Последние годы параметры украинской миграции в целом соответствовали параметрам Боснии, Косово, Болгарии.

За последние 4 года, начиная с 2015 года, изменилось миграционное поведение украинцев. Уезжая куда-то – они стараются там зацепиться.

Люди начинают массово получать паспорта тех стран, где они живут.

10 лет они жили и не задумывались о миграции, но когда видят, что происходят на Украине, они, естественно, пытаются обеспечить себе спокойную старость уже там, в той стране, где у них есть работа, какой-то уровень дохода, социальные гарантии и т.д.», – констатировал эксперт.