Украинские заробитчане исчезают как класс – вместе с семьями
За последние годы миграционное поведение граждан Украины изменилось и теперь они уже не намерены возвращаться в свою страну, поскольку ситуация там становится все хуже.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Значительное число украинских граждан, причем так называемых украинских патриотов, находится за границей.
Последние годы параметры украинской миграции в целом соответствовали параметрам Боснии, Косово, Болгарии.
За последние 4 года, начиная с 2015 года, изменилось миграционное поведение украинцев. Уезжая куда-то – они стараются там зацепиться.
Люди начинают массово получать паспорта тех стран, где они живут.
10 лет они жили и не задумывались о миграции, но когда видят, что происходят на Украине, они, естественно, пытаются обеспечить себе спокойную старость уже там, в той стране, где у них есть работа, какой-то уровень дохода, социальные гарантии и т.д.», – констатировал эксперт.
Спасибо!
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