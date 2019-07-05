05.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Украинские заробитчане массово мрут за границей

Выезжающие за границу на заработки украинцы массово умирают, только в одной Польше за полтора года погибло почти восемьсот человек.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады сообщил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За полтора года в Польше погибло 794 гражданина Украина, которые выехали туда на заработки. Вопрос – есть ли у вас [у правительства] данные, сколько человек выехало за границу, начиная с 2015 года, и сколько из них погибло только в Польше?», – спросил депутат

Однако заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский признался, что такой информации у него нет.

«К сожалению, сегодня я не готов предоставить точные цифры, но я обещаю, что мы письменно ответим», – пообещал Лубкивский.

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