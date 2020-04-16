Украинские заробитчане уже не смогут найти работу в Европе

16.04.2020, Киев, Игорь Петров

Рабочие места украинских гастарбайтеров в Польше занимают поляки, возвращающиеся из Германии и Великобритании.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудовая миграция была проблемой для Украины – много людей были заробитчанами, так вот они почти все вернулись. Трудовая миграция была проблемой для Польши, и поляки тоже уже возвращаются из Германии и Англии к себе обратно на родину. И самое интересное – они уже начали занимать те рабочие места, на которых раньше трудились украинские граждане. Вот почему еще не восстановятся до того уровня, как было, экономика и все эти финансовые потоки – потому что это уже как «система ниппель»: сюда вернулись, а обратно – нет.

И это до конца года будет в любом случае. По оптимистичному сценарию заробитчане не смогут опять поехать и найти те же самые рабочие места. И, кстати, все эти моменты с безработицей, с возвращением трудовых мигрантов, с резким сокращением производственного потенциала, это все, естественно, в любом случае также приведет и к снижению уровня заработных плат в реальном выражении с учетом инфляции.

Когда резко уменьшается спрос на рабочую силу при резком увеличении предложения рабочей силы, то, естественно, это будет скорректировано в сторону снижения оплаты труда. Такая вот ловушка бедности нас ожидает», – сказал Скаршевский.