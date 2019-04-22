Украинские заробитчане в Европе послали Порошенко лесом

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя в команде проигравшего выборы Петра Порошенко рассчитывали, что его поддержат граждане, уехавшие за границу на заработки, тем не за что было любить Петра Алексеевича.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Была такая мифологема (у штабистов Порошенко – Рел), что заробитчане приедут, проголосуют за Порошенко, но почему-то забывалось, что заробитчане стали заробитчанами потому что они не могут найти работу здесь. В том числе из-за политики власти. Да, иностранные избиратели больше за Порошенко, но чем дальше страна от Украины тем больше результат Порошенко, а чем ближе – тем выше результат Зеленского. Это очень показательно. В ближайших странах сосредоточены не только друзья Петра Алексеевича, но и люди, которые потеряли работу и хотели бы показать власти, что эта политика должна закончиться», – сказал он.