Выборы
22.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
politics, Выборы, Киев, Общество, Политика, Украина, Эмиграция
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Украинские заробитчане в Европе послали Порошенко лесом

Хотя в команде проигравшего выборы Петра Порошенко рассчитывали, что его поддержат граждане, уехавшие за границу на заработки, тем не за что было любить Петра Алексеевича.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была такая мифологема (у штабистов Порошенко – Рел), что  заробитчане приедут, проголосуют за Порошенко, но почему-то забывалось, что заробитчане стали заробитчанами потому что они не могут найти работу здесь. В том числе из-за политики власти. Да, иностранные избиратели больше за Порошенко, но чем дальше страна от Украины тем больше результат Порошенко, а чем ближе – тем выше результат Зеленского. Это очень показательно. В ближайших странах сосредоточены не только друзья Петра Алексеевича, но и люди, которые потеряли работу и хотели бы показать власти, что эта политика должна закончиться», – сказал он.

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