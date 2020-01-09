09.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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Украинские «защитники» изнасиловали жительницу Донбасса

На подконтрольной Киеву территории Луганщины шестеро украинских военнослужащих дезертировали из расположения части и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругались над жительницей прифронтового поселка Мироновский.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, 7 января шестеро военнослужащих 10-го батальона 72-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставили расположение подразделения и убыли для праздного проведения времени в населенный пункт Мироновский, где в ходе ссоры в местном кафе избили гражданского мужчину. Затем вломились в частное домовладение, где изнасиловали женщину, после чего попытались скрыться, но были задержаны нарядом полиции», – рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в настоящее время в батальоне работает комиссия штаба бригады.

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