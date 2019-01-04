//exit;
04.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Одесса, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Украинские заводы закрываются из-за роста цены на газ

Повышение цены на газ привело к тому, что многие промышленные предприятия Украины стали нерентабельными.

Об этом в эфире Южненского ТВ заявил Николай Щуриков, первый заместитель директора ПАО «Одесский припортовый завод», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, сегодня политика государства, которой мы городимся – наша так называемая энергонезависимость. Мы не покупаем русский газ. Но это можно было рассказывать год-два, когда было обострение, война. Но сегодня уже легла вся промышленность, в той форме, как эта энергонезависимость есть… Ведь она была на в том, чтобы покупать газ из альтернативных источников. Была программа развития внутренней добычи газа которая сегодня выполнена на 0,3%, а должна была быть выполнена на 10%. Есть много вещей, которые сегодня не сделаны. И это привело к экономической модели работы – газ в Украине самый дорогой в Европе, промышленность и население фактически заложники этой ситуации. Промышленность почувствовала это первой, заводы закрываются, работать не на чем. Сегодня невозможно предложить экономически обоснованный вариант работы химического предприятия», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

«Энергонезависимость» Украины привела к массовому увольнению в Одессе
Цена на газ для украинцев увеличится в два раза
Гройсман обьявил, что сдержал слово и не повысил цену на газ
Волкер заявил, что украинцам правильно повысили цены на газ
Украинские СМИ сообщили о тайном заседании правительства Гройсмана
Украине предложили стать собакой на сене
Нынешнее повышение не последнее – в 2019 году цену на газ увеличат еще дважды
МВФ не оставил шансов: в Киеве подтвердили, что цена на газ для населения вырастет
Украинцам «осовременят» цены на газ и накормят очередным г@вном – киевский политолог
Экстренно: Украина прогнулась ради денег МВФ, цена на газ для населения повышается с 1 ноября
Труп украинского правительства уже не может поднять уровень жизни в стране
Сказки винницкого леса: Гройсман обещает украинцам подешевение газа
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть