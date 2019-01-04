Украинские заводы закрываются из-за роста цены на газ

04.01.2019, Киев, Игорь Петров

Повышение цены на газ привело к тому, что многие промышленные предприятия Украины стали нерентабельными.

Об этом в эфире Южненского ТВ заявил Николай Щуриков, первый заместитель директора ПАО «Одесский припортовый завод», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«К сожалению, сегодня политика государства, которой мы городимся – наша так называемая энергонезависимость. Мы не покупаем русский газ. Но это можно было рассказывать год-два, когда было обострение, война. Но сегодня уже легла вся промышленность, в той форме, как эта энергонезависимость есть… Ведь она была на в том, чтобы покупать газ из альтернативных источников. Была программа развития внутренней добычи газа которая сегодня выполнена на 0,3%, а должна была быть выполнена на 10%. Есть много вещей, которые сегодня не сделаны. И это привело к экономической модели работы – газ в Украине самый дорогой в Европе, промышленность и население фактически заложники этой ситуации. Промышленность почувствовала это первой, заводы закрываются, работать не на чем. Сегодня невозможно предложить экономически обоснованный вариант работы химического предприятия», – сказал он.