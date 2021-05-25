Украинские земли разорвут транснационалы для будущих продовольственных войн

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Безответственная земельная политика Киева крайне выгодна западным игрокам, заинтересованным в будущем решать собственные продовольственные проблемы и диктовать условия своим соперникам.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы занимаем стратегическое положение в Евразии. И естественно, наличие больших земельных площадей для того, чтобы здесь можно было возделывать поля и выращивать, причём не один урожай в год, а несколько урожаев в год различных культур, то, я думаю, для транснационалов это как подарок с небес. Естественно, они за это будут бороться, чтобы кусок лакомый для себя оторвать. Естественно, США здесь представляют интересы, как и различные фонды, как банки, как одни из ключевых выгодополучателей.

Это говорю к тому, что в связи с пандемией, со всеми этими ограничениями, обострилась ситуация с кризисом продовольствия в мире. И этим озабочены люди, которые думают о перспективе на лет 20 – 50 вперёд. Естественно, такое стратегическое положение, которое мы занимаем, оно выгодно для тех, кто будет решать продовольственную проблему в будущем. Естественно, если они завладеют нашей землёй, то они будут диктовать свои условия на большой территории. В первую очередь, это будет касаться как Азиатской части, так и Северной Африки, где с плодородными землями полный швах», – спрогнозировал эксперт.

«Вот вам, пожалуйста, вместо того, чтобы самим здесь реализовывать продовольственную программу и зарабатывать на этом, мы будем у транснационалов покупать эти крохи, которые ещё с ГМО примесью», – добавил Калиниченко.