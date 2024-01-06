Украинские «ждуны» бегут за российскими паспортами после провала «контрнаступа», – Васильев

Провалившийся контрнаступ ВСУ изменил отношение многих «ждунов» на освобожденных территриях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Васильева, люди, ждавшие ВСУ, поняли, что США не настолько сильны, как им казалось, и пора уже получать российские паспорта.

«Я сейчас держу руку на пульсе на освобожденных территориях, провожу замеры тех же самых ждунов и прочее, – должен сказать, что сейчас ситуация очень сильно меняется. Те, кто еще этим летом надеялся на то, что «вот, контрнаступ ВСУ, еще чуть-чуть и нас освободят», а тут они такие: «Опа, а давайте, все-таки, получать русские паспорта или документы переоформлять и прочее». То есть, те, кто сидели до последнего, ждали чего-то, они начинают привыкать. Плюс, пошли разговорчики, что, оказывается, американцы далеко не такие и сильные. Там же очень много людей искренне верят в то, что они на стороне сильного и что американцы смогут додавить и Путина, и Россию. Как только они поймут, что их, мягко говоря обманули, то есть, посадили на кукан и провернули, то их взгляды будут очень сильно меняться. Нет более яростного противника, чем разочарованный человек», – заявил Васильев.