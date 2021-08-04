Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Колониальная демократия, Транспорт, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Украинские железные дороги пришли в полный упадок после победы Евромайдана

Новости УкраиныУкраинские железные дороги пришли в полный упадок в результате управления иностранцами, которых назначают топ-менеджерами...

Украинские железные дороги пришли в полный упадок в результате управления иностранцами, которых назначают топ-менеджерами или в наблюдательный совет в последние годы после победы Евромайдана.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Напомню, что при Зеленским уже 5 раз поменяли руководство «Укрзализницы». Каждый раз демонстрируется одно: кадровая чехарда не приводит никаким эффективным решениям. «Укрзализница» наша убыточна, много аварийно-опасных участков, проблемы с подвижным составом, проблемы с локомотивами.

Одна из причин, конечно, в том, что наблюдательный совет, который управляет «Укрзализницей», возглавляется иностранным гражданином некомпетентным в вопросах железнодорожного транспорта. Этот турецкий гражданин, которой глава наблюдательного комитета, он банкир, он никогда не руководил железной дорогой, никогда не работал. Зачем было отдавать железную дорогу в управление некомпетентным людям?

Целый ряд других иностранцев тоже некомпетентны. Мы всё время обсуждали вопрос сколько там украинских специалистов типа журналиста Лещенко и других назначали и увольняли. А вспомним, как привел к разрушению железной дороги польский рок-музыкант Бальчун, который возглавлял нашу «Укрзализныцю».

Все это говорит о том, что политика управления совершенно неправильная. Ну найдите человека типа Кирпы, который в своё время поднял «Урзализныцю» на высоту, отстроил массу вокзалов, железнодорожных путей, мосты. В Киеве мост Кирпы есть.

Есть же в Украине такие люди выдающиеся, ну почему «слуги народа» не смотрят на огромный собственный украинский потенциал? Зачем всё даётся иностранцам и всё разрушается?» – сокрушается экс-министр.

 



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть