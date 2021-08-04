Украинские железные дороги пришли в полный упадок после победы Евромайдана

04.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские железные дороги пришли в полный упадок в результате управления иностранцами, которых назначают топ-менеджерами или в наблюдательный совет в последние годы после победы Евромайдана.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что при Зеленским уже 5 раз поменяли руководство «Укрзализницы». Каждый раз демонстрируется одно: кадровая чехарда не приводит никаким эффективным решениям. «Укрзализница» наша убыточна, много аварийно-опасных участков, проблемы с подвижным составом, проблемы с локомотивами. Одна из причин, конечно, в том, что наблюдательный совет, который управляет «Укрзализницей», возглавляется иностранным гражданином некомпетентным в вопросах железнодорожного транспорта. Этот турецкий гражданин, которой глава наблюдательного комитета, он банкир, он никогда не руководил железной дорогой, никогда не работал. Зачем было отдавать железную дорогу в управление некомпетентным людям? Целый ряд других иностранцев тоже некомпетентны. Мы всё время обсуждали вопрос сколько там украинских специалистов типа журналиста Лещенко и других назначали и увольняли. А вспомним, как привел к разрушению железной дороги польский рок-музыкант Бальчун, который возглавлял нашу «Укрзализныцю». Все это говорит о том, что политика управления совершенно неправильная. Ну найдите человека типа Кирпы, который в своё время поднял «Урзализныцю» на высоту, отстроил массу вокзалов, железнодорожных путей, мосты. В Киеве мост Кирпы есть. Есть же в Украине такие люди выдающиеся, ну почему «слуги народа» не смотрят на огромный собственный украинский потенциал? Зачем всё даётся иностранцам и всё разрушается?» – сокрушается экс-министр.