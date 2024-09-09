Украинские женщины массово покидают страну в поисках «европейского мужа»

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Украина испытывает колоссальный отток населения – только за 9 месяцев этого года страну покинули 400 тысяч граждан, хотя изначальные расчеты говорили о 300 тысячах до конца года.

Об этом в эфире видеоблога Виталия Дикого заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Василенко, украинские женщины массово выезжают с детьми в надежде найти нового «европейского» мужа.

«Призыв закрыть границы вообще будет популярен в ближайшем будущем, потому что, по данным НБУ, с начала года из Украины выехало 400 тысяч. Для тех, кто не понимает этой цифры, я хочу сказать, что предсказывали 300 тысяч в конце года, а выехали 400 тысяч за 9 месяцев. Сколько еще выедет – неизвестно. Закрыть границы мы не можем при всем своем желании, особенно детям и женщинам, которые всячески стремятся покинуть нашу родную страну, обуреваемые жаждой найти нового европейского мужа и таким образом решить семейные проблемы и будущее своих детей», – заявил Василенко.