10.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сирия, Украина
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Украинские жены террористов в Сирии: «Заберите нас отсюда!»


В лагере Аль-Хол на территории Сирии, где находятся жены и дети погибших и осужденных террористов ИГИЛ, содержатся порядка 75 украинцев.

Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди «жителей» лагеря выходцами из Украины назвали себя 21 женщина с 54 детьми. Среди них – выходцы из Харькова, Луганска, Кременчуга и других городов. Все они – жены и дети боевиков, присоединившихся к террористической организации ИГИЛ и воевавших на территории Сирии.

«Я не видел худшего табора беженцев, чем Аль-Хол. Зимой тут убийственный холод, летом страшная жара. Если подцепишь тяжелую болезнь, то это просто смертный приговор. И вот тут я встретил два десятка украинских женщин, которые просят только забрать их отсюда на родину», – рассказал корреспондент телеканала Андрей Цаплиенко.

Отметим, что лагерь контролируют союзные США группировки из так называемых «Сирийских демократических сил».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Украина рискует превратиться в страну-спонсора международного терроризма.

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