Украинские животноводы: МВФ превращает нас в рабов

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Наибольшую выгоду от пандемии коронавирусной инфекции получит МВФ, который раздаст многим странам кредиты, а также превратит Украину в полноценную колонию.

Об этом в эфире YouTube-канала «ZIK» заявила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К МВФ обратилось больше восьмидесяти стран, которые просят помощь на борьбу с коронавирусом. Украина не попадает в этот список. Но МВФ просто так деньги не даёт. Мы теперь понимаем, кому выгодна эта пандемия. Потому что обратились страны, которые до этого никогда не обращались. И посмотрите, как нам руки выкручивает МВФ. Сначала они заставили нас продать землю. Дальше они называют закон «антиколомойским», но это закон, который просто уничтожает нас как правовое государство.

Они под шумок коронавируса превращают в колонию. У нас бардак в государстве, и плюс нас ещё дёшево сливают и дёшево покупают, ведут на убой, как бычков», – возмутилась Паламар.