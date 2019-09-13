Украинские животноводы предложили Зеленскому делать тушенку из умерших от чумы свиней

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась к президенту Владимиру Зеленскому относительно внесения изменений в Инструкцию по борьбе с африканской чумой свиней для внедрения механизма переработки мяса из пострадавших от АЧС хозяйств на тушенку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказала председатель ассоциации Ирина Паламар, сообщает пресс-служба АЖУ.

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Паламар уточнила, что сегодня такую практику используют в Польше.

“Еще одним направлением, которое мы хотим реализовать в рамках соглашения о ЗСТ, является экспорт в ЕС нашей говядины, которая является достаточно конкурентной как по качеству, так и по цене”, – отметила она.

Напомним, из-за АЧС объемы производства свинины в Украине за последние несколько лет очень сократились. И сегодня больше всего свинины страна импортирует из Польши.