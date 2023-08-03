Украинские журналисты информируют Москву – «и не только за деньги»

Елена Острякова .  
03.08.2023 17:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Украинские журналисты стремятся передать в Москву информацию, которая может заинтересовать российские спецслужбы.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Антонов такой Антонов» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские журналисты стремятся передать в Москву информацию, которая может заинтересовать российские спецслужбы. Об этом...

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«Первый стимул – это деньги. Они просто хотят подзаработать. Мы, типа, сливаем тебе информацию, ты нам перешли какую-то сумму. Я говорю: окей, ребята, но я не могу верифицировать, правду вы говорите, и потом, что, из собственного кармана буду что ли платить. Я передавал в наши органы эту информацию. Меня потом поблагодарили и сказали, что информация оказалась ценной, и меры по ней были приняты, этот источник вполне надежен», – рассказал Матвейчев.

Он полагает, что украинскими журналистами движет не только финансовый интерес.

«Я понимаю, что эти люди даже стремятся не деньги заработать. Им интересно после войны остаться на плаву и не попасть под репрессии. Сейчас они работают под американцами в системе украинской пропаганды. Но они прекрасно понимают, что война будет проиграна. Зеленский и олигархи сбегут на Запад, а они останутся. Когда к ним придут наши смершевцы и спросят с них. А тут они и скажут: мы не только в структурах работали, мы и в Москву сливали информацию. Спросите Матвейчева. Я подтвержу», – заключил депутат.

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