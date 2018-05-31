31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские журналисты не верят в “перемогу” СБУ

От руководства СБУ и Генпрокуратуры Украины требуют назвать фамилии заказчиков «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство стало инсценировкой украинских спецслужб.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журналист-расследователь Александр Дубинский.

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По его словам, громкие заявления силовиков о раскрытии преступления, задержании исполнителя и «российском следе» – это очередной пиар.

«Если операция длилась больше месяца, и собраны все доказательства, то назовите заказчиков преступления? У вас же должны быть фамилии? Звания? Координаторы? Помнится, вас раньше никогда не смущала тайна следствия, когда речь шла о громком пиаре. А тут такая громкая история, и ни одной громкой фамилии. Только гражданин Г. Впрочем, какой пиар такой и гражданин. Тут все без претензий», – пишет Дубинский.